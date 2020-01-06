شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل القيادي الحوثي «علي الشرعي» و5 آخرين في تعز والان نبدء بالتفاصيل

لقي أحد قادة مليشيا الحوثي الانقلابية وخمسة من مرافقيه اليوم مصرعهم بنيران الجيش الوطني غربي تعز. وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " إن قائد اللواء 17مشاه المدعو على عبد الرزاق الشرعي التابع للمليشيا لقي مصرعه بالاضافة الى 5 أخرين بنيران مدفعية الجيش التي استهدفتهم أثناء تجمعهم في وادي البحابح غرب جبل هان". وأضاف المصدر إن القصف أدى كذلك الى احتراق طقم عسكري للمليشيات وكمية من الذخائر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل القيادي الحوثي «علي الشرعي» و5 آخرين في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.