شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات : مجلس الدول المشاطئة يعزز استقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

رحبت دولة الإمارات بالإعلان عن تأسيس "مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن من شأن هذا المجلس أن يعزز من آليات الاستقرار والتعاون والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة بأكملها.

وأكدت أن مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن يمثل بعدا مؤسسيا ضروريا للتنسيق بين جميع هذه الدول والتعاون فيما بينها بما يعود بالفائدة عليها وعلى شعوب المنطقة.

وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي جهود المملكة الدبلوماسية ودورها المحوري في الوصول الى تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والتوقيع على ميثاق المجلس.