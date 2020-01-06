دي روسي يعتزل لعب كرة القدم

رياضة 2020-01-06 | 16:28 477 مشاهدة قرر لاعب نادي بوكا جونيورز الارجنتيني، الايطالي دانيلي دي روسي، اعتزال لعب كرة القدم. وذكر موقع "سكاي" الايطالي، أن "نجم روما السابق ولاعب بوكا جونيورز الحالي، قال وداعاً لبوكا جونيورز وقرر اعتزال لعب كرة القدم". وكان من المفترض ان ينتهي عقد النجم الايطالي، في حزيران المقبل. وربط تقارير صحيفة دي روسي بالعودة الى روما للعمل كإداري تحت قيادة الادارة الجديدة لمجموعة فريدكين الأمريكية.

المحرر: محمد خليل

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