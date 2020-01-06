متظاهرو الديوانية يقررون عدم التصعيد وقطع الطرق ويدعون طلبة الابتدائية للالتحاق بمدارسهم

وذكر بيان لساحة اعتصام ساحة الشهداء تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "أبناء ساحة الاعتصام (ساحة الشهداء) اجتمعوا، اليوم، وتمخض عن هذا الاجتماع عدة قرارات".

وطالب المتظاهرون بحسب البيان، أولياء الأمور للطلبة لمرحلة الابتدائية فقط ما عدا مرحلة المتوسطة والاعدادية بـ "الرجوع للمقاعد الدراسية وانهاء اضرابهم العام لاشعار آخر وفق شروط معينة مابين ساحة الاعتصام والاطراف المعنية".



وأكدوا، أنه "من تاريخ هذا الاجتماع قرر ثوار الساحة عدم التصعيد بقطع الطرق لإشعار آخر ولظروف مؤقتة"، مطالبين بـ "النزول مع المتظاهرين والمساندة والدعم لما يخدم العراق وشعبه".