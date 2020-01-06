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متظاهرو الديوانية يقررون عدم التصعيد وقطع الطرق ويدعون طلبة الابتدائية للالتحاق بمدارسهم

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قرر متظاهرو محافظة الديوانية، الاثنين، عدم التصعيد في التظاهرات وقطع الطرق، فيما دعوا طلبة الابتدائية إلى الالتحاق بمدارسهم.
وذكر بيان لساحة اعتصام ساحة الشهداء تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "أبناء ساحة الاعتصام (ساحة الشهداء) اجتمعوا، اليوم، وتمخض عن هذا الاجتماع عدة قرارات".

وطالب المتظاهرون بحسب البيان، أولياء الأمور للطلبة لمرحلة الابتدائية فقط ما عدا مرحلة المتوسطة والاعدادية بـ "الرجوع للمقاعد الدراسية وانهاء اضرابهم العام لاشعار آخر وفق شروط معينة مابين ساحة الاعتصام والاطراف المعنية".


وأكدوا، أنه "من تاريخ هذا الاجتماع قرر ثوار الساحة عدم التصعيد بقطع الطرق لإشعار آخر ولظروف مؤقتة"، مطالبين بـ "النزول مع المتظاهرين والمساندة والدعم لما يخدم العراق وشعبه".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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