بالفيديو: أغرب سرقة لماكينة صراف آلي في العالم

أقدم لص جريء على استخدام جرافة لاقتحام مركز تجاري في أستراليا، والسطو على ماكينة الصراف في المركز.
واقتحم اللص حواجز المبنى وحطم 3 منها، قبل أن يتجه مباشرة نحو ماكينة الصراف الآلي في ساحة مركز التسوق، ومن ثم استخدم اللص الحفار لتجاوز لافتة دعاية قبل أن يصل إلى ماكينة الصراف الآلي التابعة لمصرف "كوكون ويلث"، ويقتلعها من الجدار.
وقالت شرطة "كوينزلاند" إنه قد تم العثور على الجرافة وماكينة الصراف الآلي الفارغة لاحقا في أرض مدرسة ابتدائية.
فيما قال مدير مركز التسوق مالكولم ميلر، إنه "يعتقد أن الجاني قد خطط لجريمته جيدا قبل تنفيذها، كما كان يجيد استخدام الحفار؛ لأنه لم يحدث أي ضرر باستثناء الحواجز"، موضحا أن "الحفار اقتحم حواجز التصادم، وحمل ماكينة الصراف الآلي، ثم رحل، ولكنه لم يؤثر على العمل في المركز".
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