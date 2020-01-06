رسمياً.. ريال مدريد يعلن اصابة بيل وبنزيما

2020-01-06 | 16:03
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي منذ قليل، عن إصابتين جديدتين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل ساعات من السفر إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني.
وخضع جاريث بيل لفحوصات شاملة بإشراف من الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد، وتبينت إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي.
بينما خضع بنزيما هو الآخر لفحوصات خلال الساعات الماضية، وتبينت إصابته بشد في العضلات شبه الغشائية بسبب بعض الكدمات في ساقه اليسرى.
وسينتظر نادي ريال مدريد الساعات المقبلة لمزيد من التطورات، حيث لم يعلن موقفهما من السفر إلى السعودية والمفترض أن يكون مساء اليوم.
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