رسمياً.. ريال مدريد يعلن اصابة بيل وبنزيما

وذكر الموقع الرسمي لريال مدريد أن "الثنائي جاريث بيل وكريم بنزيما قد تعرضا لإصابتين خلال الساعات الماضية على الرغم من مشاركتهما في المباراة الأخيرة أمام خيتافي في بطولة الدوري يوم السبت الماضي على ملعب ألفونسو بيريز".وخضع جاريث بيل لفحوصات شاملة بإشراف من الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد، وتبينت إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي.

بينما خضع بنزيما هو الآخر لفحوصات خلال الساعات الماضية، وتبينت إصابته بشد في العضلات شبه الغشائية بسبب بعض الكدمات في ساقه اليسرى.

وسينتظر نادي ريال مدريد الساعات المقبلة لمزيد من التطورات، حيث لم يعلن موقفهما من السفر إلى السعودية والمفترض أن يكون مساء اليوم.

