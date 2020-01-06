مقتل مدير مدرسة باسلحة كاتمة جنوبي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة أقدمت، اليوم، على قتل مدير مدرسة باسلحة كاتمة للصوت ضمن قرية المسارة في منطقة صدر اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، مبيناً أن "القوات الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة إلى الطب العدلي".

