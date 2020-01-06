ترامب: إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقاً

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقاً.

ونشر ترامب تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين قال فيها: "إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا".

وجاءت تغريدة الرئيس الأمريكي ردا على إعلان إيران يوم الأحد تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية.