انت الان تتابع الفلبين تجري فحوصا للمسافرين القادمين من الصين بسبب مرض غامض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مطار مانيلا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين أن الفلبين عززت الفحوص التي يتم إجراؤها للمسافرين القادمين من الصين، حيث تم تشخيص أكثر من 50 حالة إصابة بنوع غامض من الالتهاب الرئوي الفيروسي.

وقال إريك دومينجو، وكيل وزارة الصحة الفلبينية، إنه يتعين على المسافرين القادمين من الصين الخضوع للفحص البدني، ويحتمل وضعهم قيد الحجر الصحي إذا كانوا يعانون من الحمى أو البرد أو السعال عند وصولهم إلى البلاد.

وأفاد بأن أجهزة المسح الحراري سوف تساعد موظفي الصحة في المطارات على تحديد ما إذا كان أي من الركاب مصاب بالحمى.

وقال: "نحن نتوخى الحذر بشكل مضاعف وفي حالة تأهب مع الدول الآسيوية الأخرى حتى نتمكن من عزل ومنع (انتشار الفيروس في البلاد)".

وأشار دومينجو إلى أن سلطات الصحة لا تزال في طور تحديد المرض.

وقال إن هذا غير معتاد للغاية لأن حالات الإصابة تقع في نطاق قريب من بعضها البعض.

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وتم تسجيل الإصابة للمرة الأولى في الأسبوع الماضي في مدينة ووهان وسط الصين. وحتى أمس الأحد، تم تشخيص 59 حالة إصابة. وذكرت لجنة الصحة في ووهان أن سبعة من المرضى حالتهم حرجة.

وسجلت هونج كونج أيضا 16 حالة مشتبه في إصابتها بالالتهاب الرئوي الغامض أمس الأحد، وفقا لهيئة الإذاعة العامة في هونج كونج، على الرغم من أن أيا من المرضى لم يبلغ عن زيارة مدينة ووهان.

ومن ناحيتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها بدأت مراقبة انتشار المرض.

وقالت المنظمة في بيان أمس الأحد: "منظمة الصحة العالمية تراقب الموقف عن كثب، وهي على اتصال وثيق بالسلطات الوطنية في الصين".

وأشارت إلى أنه حتى الآن ليس هناك "دليل على انتقال العدوى بشكل كبير من إنسان إلى آخر".