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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نشطاء فلسطينيون يعبرون عن غضبهم بسبب مشاركة هنية بجنازة قاسم سليماني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
عبر نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من مشاركة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بجنازة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
ورفض النشطاء، إقحام الفلسطينيين بملفات خارجية لا علاقة لهم بها، معتبرين أن موقف حركة حماس يأتي في إطار حزبي وضمن مصالح الحركة وقياداتها.
وقال الناشط الفلسطيني، منصور أبو كريم، إن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لطهران في هذا التوقيت، ستنعكس على الحركة في قادم الأيام، خاصة تجاه العلاقة مع دول الخليج ومصر، التي حصلت على تعهدات بعدم زيارة طهران.
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