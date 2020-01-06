إيران تعلن ..التخلي عن كل القيود في إنتاج النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

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يكاد الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 يفرغ من مضمونه، بعدما أعلنت طهران أمس الأحد التخلي عن كل القيود المتعلّقة بعدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في إنتاج الوقود النووي.

وبالرغم من ذلك، تصرفت إيران بحذر بتجنبها نقض النص الذي يجمعها بالقوى الكبرى بشكل مباشر، تاركة لبقية الأطراف هامش مناورة أخير في إطار إقليمي متفجر، وفق ما يقول محللون لفرانس برس.