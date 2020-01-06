 ميركل تهاتف الرئيس الجزائري ‎ قبل زيارة مرتقبة للسراج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

ناقش الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الإثنين، تطورات الوضع في ليبيا، قبيل زيارة مرتقبة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن تبون تلقى اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية، ودعيا إلى ”التعجيل بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والوقف الفوري للنزاع المسلح ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية“.

كما وجهت المستشارة الألمانية دعوة رسمية إلى الرئيس الجزائري، لحضور مؤتمر مرتقب تعتزم برلين عقده في محاولة لإيجاد حل للأزمة الليبية.