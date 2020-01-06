- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العراقي .. يصوت على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من البلاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
تطالب أوساط سياسية وشعبية من السنة والأكراد، بتأجيل إخراج القوات الأمريكية من العراق، في ظل ”التهديد الإيراني والخلايا النائمة لتنظيم داعش“، وذلك بعد تصويت البرلمان على قرار يلزم الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي.
وتمكنت القوى الشيعية في البرلمان، يوم الأحد، من تمرير قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من العراق ويمنعها من استخدام أجواء البلاد لأي سبب كان، فضلا عن الطلب من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بوقف عملياته بشكل تام.
وقاطع أغلب نواب المكوّنين السني والكردي، جلسة البرلمان، الأحد، لاختلاف وجهات النظر، في التعاطي مع هذا الملف الشائك، خاصة في ظل التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، وانعكاس ذلك على الوضع الداخلي في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان العراقي .. يصوت على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.