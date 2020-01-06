البرلمان العراقي .. يصوت على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

تطالب أوساط سياسية وشعبية من السنة والأكراد، بتأجيل إخراج القوات الأمريكية من العراق، في ظل ”التهديد الإيراني والخلايا النائمة لتنظيم داعش“، وذلك بعد تصويت البرلمان على قرار يلزم الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي.

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وتمكنت القوى الشيعية في البرلمان، يوم الأحد، من تمرير قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من العراق ويمنعها من استخدام أجواء البلاد لأي سبب كان، فضلا عن الطلب من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بوقف عملياته بشكل تام.

وقاطع أغلب نواب المكوّنين السني والكردي، جلسة البرلمان، الأحد، لاختلاف وجهات النظر، في التعاطي مع هذا الملف الشائك، خاصة في ظل التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، وانعكاس ذلك على الوضع الداخلي في العراق.