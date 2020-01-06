صحيفة: الإمارات كانت مشعل الأمل دائماً للأمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، بدأت جميع إنجازات البشرية بمختلف أنواعها على مر الزمان بالحلم والأمل، وهما كفيلان بتعزيز قوة الإرادة القادرة على قهر المستحيل وتحقيق الأحلام وامتلاك العزيمة اللازمة في مسيرة البشرية.



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" ولاشك أن التاريخ المجيد لأمتنا العربية يؤكد أننا لم نكن أصحاب بصمة عادية في رحلة الإنسان على مر العصور، بل كنا مهداً لولادة الحضارات وقيام الدول ورفد العالم بمختلف أنواع العلوم والتاريخ خير شاهد على إرثنا الذي تنهل الدول منه الكثير حتى يومنا هذا، والشواهد حية لا تموت، فنحن أمة تفاخر العالم بماضيها ولم نقطع الأمل يوماً أن النهوض مجدداً والقيام بدور فاعل في الحاضر والمستقبل ليس مستحيلاً، فالأمة العربية فيها كل الطاقات المبدعة والخلاقة في شبابها ولكنها تحتاج الزعيم الذي يجيد استخراج تلك القوة وتسخيرها لمصلحة الأوطان.. وكم من نتائج مشرفة على المستوى العالمي حققها مبدعون عرب يوم أتيحت لهم الفرصة المناسبة.. والأمل أن تكون الدول العربية هي مهد تلك الاختراعات والاكتشافات مجدداً.

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وتابعت الإمارات كانت مشعل الأمل دائماً للأمة، والتعبير عن الفخر بها، فكم من مبادرات وفعاليات وخطط طموحة استهدفت عشرات الملايين من أبناء الأمة التي تريد من يأخذ بيدها، وطالما أكدت قيادتنا الرشيدة الاعتزاز بأننا أبناء أمة عظيمة يحتاج أبناؤها إلى من يمدهم بالأمل ويطرد عنهم كل فكر دخيل يحمل معه اليأس، ومن هنا أتت تسمية المسبار الإماراتي الذي سينطلق إلى المريخ في يوليو من العام الجاري بـ"مسبار الأمل" ليكون الأول من نوعه عربياً وإسلامياً ويعكس قوة الإرادة الإماراتية وعزيمتها وما تريده للأمة، فشجاعة القرارات التاريخية وامتلاك القدرة على منافسة جميع الأمم في أعقد أنواع العلوم وميادينها شأن إماراتي واختصاص بات سمة بارزة لقيادة الدولة وأبنائها الذي يثقون بقدراتهم ومسيرتهم وإيمانهم بأن التقدم يحتاج لكل جهد، فكسبنا الرهان ودائماً كان للأمة نصيب كبير من فخر الإنجازات.. وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالقول: " وقعت اليوم وأخي محمد بن زايد القطعة الأخيرة من الهيكل الخارجي لمسبار الأمل ..أول مسبار عربي إسلامي سيصل للمريخ ..نقشنا عليه عبارة "قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء " لنرسل رسالة لجميع الشباب العربي بأننا قادرون على النجاح والمنافسة وبأن لا نفقد قوة الأمل التي تحرك الجبال".

وذكرت أنه بعد رحلة أول رائد فضاء إماراتي التاريخية إلى المحطة الدولية، وصناعة الأقمار الصناعية يكبر الأمل ويتحقق الحلم ويزداد التصميم ليكون المريخ محطة قادمة.. ومن يريد من أبناء أمتنا وأصدقائنا أن يعرف معنى الأمل في مسيرة تقترب من قهر المستحيل بكل معنى الكلمة فليتبصر بمسيرة الإمارات وتاريخها المشرف وعزيمة أهلها ليجد كيف أن المسافة بين "قصر الحصن والمريخ" تكاد تتلاشى أمام عزيمة الوطن وإيمانه الراسخ بقدرات أبنائه وحقه في خوض سباق تاريخي مع أعرق الأمم ليحجز لنفسه مكاناً بينها ويقدم الدليل أن العمر بالإنجازات وليس بعدد السنين، ومن هنا أتى تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، أن الرهان على الشباب بالقول: "بكل ثقة وتفاؤل وقعت وأخي محمد بن راشد اليوم على قطعة من "مسبار الأمل" الذي سينطلق إلى كوكب المريخ في يوليو 2020 .. ماضون بعزيمة شبابنا في تنفيذ برنامجنا الفضائي لمصلحة التنمية العالمية، وخدمة العلم والبشرية".

وقالت في الختام وطن بات شبابه يحترفون مواجهة كل التحديات، ولم يسمح لكلمة مستحيل أن توجد في قاموسه الوطني الزاخر بالنجاحات، وإيمان مطلق كما أرادت القيادة بأن لا يكون للطموحات حدود، وهو ما بات اليوم عنواناً لمسيرتنا المظفرة بأننا ماضون لكل ريادة وتقدم.. باسم الإمارات الذي يختصر كل جوانب المجد.. وباسم العروبة أمتنا التي لن نتوقف عن شحذ همتها لتحمل مشعل الحضارة مجدداً، وباسم البشرية التي بتنا بين كبارها عملاً وصدقاً وتقدماً وإنسانية.