صحيفة: بقوة الأمل استطاعت الإمارات تقليص المسافة بين الأرض والفضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "بقوة الأمل استطاعت الإمارات تقليص المسافة بين الأرض والفضاء، لتشكل إلهاماً لأجيال المستقبل من الشباب في المنطقة، وتصوغ قصة نجاح عمادها الإصرار وتجاوز أي تحديات أمام الإنجاز، ولتضع خطواتها الأولى بين الدول المتقدمة للوصول إلى كوكب المريخ في رحلة تاريخية تحقق مكاسب للبشرية جمعاء.



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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" - رحلة ست سنين من العمل، توّجها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الحكام وأولياء العهود، بالتوقيع على القطعة الأخيرة من "مسبار الأمل" الذي سينطلق إلى الكوكب الأحمر في يوليو المقبل، حاملاً طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتطلعات قيادة الإمارات، وآمال الشعب، بأن تشكل هذه المهمة خطوة رئيسة في مسيرة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة ونقطة تحول كبرى في تطوير قطاع الفضاء.

وأشارت إلى أن هذا المشروع الحضاري، في كل تفاصيله، قائم على الأمل، الأمل بالمواطن والشباب والمرأة، فقد أثبتت الكوادر الوطنية المؤهلة قدرتها على تطوير هذا المسبار، وكان للمرأة حيز مهم فيه بنسبة مشاركة وصلت إلى 34% وهي أعلى نسبة عالمية، كما أن المهندسين الشباب شكلوا عماد بنائه، وهذه في مجملها رؤية إماراتية بامتياز، ورسالة للعالم بأن الوصول إلى المستقبل المزدهر ينطلق بداية من الإيمان بالشباب وفتح السبل أمام قدراتهم وطاقاتهم وكفاءتهم.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بقولها سابقة علمية وتقنية، بإنجاز المسبار في فترة وجيزة، تؤكد قدرة الوطن بقيادته وشعبه على تحويل التحديات إلى إنجازات، وحرصه على تحفيز أجيال المستقبل في الإمارات والمنطقة بل والعالم، للمساهمة في تنفيذ المشروعات الهادفة لخير الإنسانية من دون الالتفات إلى المستحيل الذي لا ولن يصمد أمام "قوة الأمل".