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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت: لا وساطة بين إيران وأمريكا ولا قوات أجنبية إضافية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
نفت مصادر مطلعة وجود وساطة كويتية بين إيران وأمريكا، ورأت أن الوساطة في الوقت الحالي لن تساهم في احتواء التصعيد. ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر، اليوم الإثنين، عن المصادر، نفي وصول أي قوات أمريكية أو بريطانية إلى الكويت لحمايتها. وأضافت أن القوات موجودة سابقاً ولا حاجة لزيادتها، إضافة إلى جاهزية الجيش الكويتي لأي طوارئ. وأشارت المصادر إلى أن هناك مخاوف من التصعيد وردود الفعل المتبادلة "التي ستدخل المنطقة في نفق مظلم، ولا بد من بذل الجهود للتهدئة من جميع الأطراف". وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي نفت استخدام القواعد العسكرية في الكويت لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة في دولة مجاورة. ونفت رئاسة الأركان على تويتر أمس الأحد "نفياً قاطعاً صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة عن استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار".
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