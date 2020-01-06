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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع استثنائي للناتو حول الأزمة بين واشنطن وطهران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
يعقد حلف شمال الأطلسي اجتماعاً استثنائياً، الإثنين، على مستوى السفراء لمناقشة الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما أفاد به متحدث باسم الحلف. وقال المتحدث في بريد إلكتروني، إن "الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قرر عقد اجتماع لسفراء دول حلف الأطلسي، بعد أن ناقش الأمر مع الحلفاء". ويعقد سفراء الدول الـ29 الأعضاء في الحلف الأطلسي بانتظام اجتماعات أسبوعية في بروكسل لمناقشة مسائل آنية، وذات مصالح مشتركة. وأعلن الحلف الأطلسي السبت، تعليق مهامه للتدريب العراق بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد. ومنذ أكتوبر(تشرين الأول) 2018، تدرب بعثة حلف الأطلسي في العراق، التي تعد مئات الجنود، قوات هذا البلد بطلب من الحكومة العراقية، لمنع عودة تنظيم داعش الإرهابي.
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