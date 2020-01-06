اليابان متمسكة بنشر قوات في الشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

جدد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، تأكيد خططه لنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط لضمان سلامة السفن اليابانية في المنطقة، وذلك رغم تصاعد التوتر بعد اغتيال الولايات المتحدة قاسم سليماني القيادي في الحرس الثوري الإيراني. ودعا آبي في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون، اليوم الإثنين، الدول المعنية إلى بذل جهود دبلوماسية لتخفيف التوتر ،وتجنب المزيد من التصعيد. وقال آبي للصحافيين في إيسي بوسط اليابان: "التوترات تتصاعد في الشرق الأوسط، وأنا أشعر بقلق عميق. لابد من تجنب مزيد من التصعيد، وأدعو كل الأطراف المعنية لبذل كل الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوتر". وأضاف "نعتزم الدفع بقوات الدفاع الذاتي إلى المنطقة لتعزيز جمع المعلومات،وتأمين مرور السفن المرتبطة باليابان بأمان"، مكرراً خطة كشفها في الشهر الماضي قبل التصعيد الأخير. وأعلنت الحكومة اليابانية في أواخر الشهر الماضي أنها سترسل طائرات حربية، وطائرات دوريات، إلى الشرق الأوسط، الذي تستقبل منه نحو 90% من وارداتها من النفط الخام. واختارت اليابان، حليفة الولايات المتحدة التي حافظت على علاقات ودية مع إيران، إطلاق عملية منفصلة بدل الانضمام إلى مهمة تقودها واشنطن لحماية حركة الشحن البحري في المنطقة. وقال مسؤول بوزارة الدفاع اليابانية، إن "الحكومة تهدف إلى بداية تشغيل طائرات الدورية في وقت ما في يناير(كانون الثاني) الجاري، ومن المحتمل أن تبدأ مدمرة أنشطتها في المنطقة في فبراير(شباط) المقبل".

