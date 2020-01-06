المكسيك تدعو إلى ضبط النفس في العراق وإيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 قالت المكسيك، أمس الأحد، إنها قلقة من الأحداث الأخيرة في العراق وإيران وطالبت كل الأطراف المعنية بضبط النفس وتجنب تصعيد التوتر الإقليمي. وصوت البرلمان العراقي، أمس الأحد، لصالح مطالبة القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد، مع تنامي رد الفعل على قتل الولايات المتحدة لقائد عسكري إيراني بارز. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديداته باستهداف مواقع ثقافية إذا ردت طهران على الهجوم. وكتب وزير خارجية المكسيك على تويتر "وفقاً للمبادئ الدستورية للسياسة الخارجية، تقدرالمكسيك قيمة الحوار والتفاوض في حل النزاعات الدولية".





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