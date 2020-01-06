اتهام 180 شخصاً بإشعال الحرائق في أستراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

اتُهم ثلاثة أشخاص بعد أن تردد أنهم أشعلوا حرائق في مطلع هذا الأسبوع في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر تضرراً من حرائق الغابات في أستراليا، فيما تقول الشرطة إنها اتخذت إجراءات ضد أكثر من 180 شخصاً بسبب جرائم تتعلق بإشعال حرائق الغابات. وتعاني ولايات شرق وجنوب أستراليا من أزمة حرائق الغابات منذ أشهر. وقالت السلطات إن الكثير من الحرائق نتج عن جرائم من مخربين، وبعضهم في الـ 16. وأعلنت الشرطة اليوم الإثنين اتهام ثلاثة أشخاص بخرق الحظر الشامل لإشعال النيران وسط خطر شديد من اشتعال الحرائق مطلع هذا الأسبوع. وتردد أن حادثين وقعا يومي السبت والأحد في منطقتي كوما وتارو، ونجما عن محاولات لإشعال النار للطهي، في حين شمل حادث آخر إشعال حرائق صغيرة متعددة في كونتغاني أمس الأحد. وتعين الاستعانة بأفراد خدمة الإطفاء الريفية لإطفاء الحرائق في الحالات الثلاث. وقالت الشرطة إن المتهمين الثلاثة سيمثلون أمام القضاء في الأشهر الثلاثة المقبلة. وتعرض 60 منزلاً على الأقل للتدمير في حرائق في ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية يوم السبت. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم الاثنين، إنها اتخذت إجراءات قانونية، من التحذيرات إلى المقاضاة الجنائية، ضد 183 شخصاً، بينهم 40 حدثاً، تتعلق بـ205 جرائم حرائق غابات منذ نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.

