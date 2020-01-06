- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتهام 180 شخصاً بإشعال الحرائق في أستراليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
اتُهم ثلاثة أشخاص بعد أن تردد أنهم أشعلوا حرائق في مطلع هذا الأسبوع في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر تضرراً من حرائق الغابات في أستراليا، فيما تقول الشرطة إنها اتخذت إجراءات ضد أكثر من 180 شخصاً بسبب جرائم تتعلق بإشعال حرائق الغابات. وتعاني ولايات شرق وجنوب أستراليا من أزمة حرائق الغابات منذ أشهر. وقالت السلطات إن الكثير من الحرائق نتج عن جرائم من مخربين، وبعضهم في الـ 16. وأعلنت الشرطة اليوم الإثنين اتهام ثلاثة أشخاص بخرق الحظر الشامل لإشعال النيران وسط خطر شديد من اشتعال الحرائق مطلع هذا الأسبوع. وتردد أن حادثين وقعا يومي السبت والأحد في منطقتي كوما وتارو، ونجما عن محاولات لإشعال النار للطهي، في حين شمل حادث آخر إشعال حرائق صغيرة متعددة في كونتغاني أمس الأحد. وتعين الاستعانة بأفراد خدمة الإطفاء الريفية لإطفاء الحرائق في الحالات الثلاث. وقالت الشرطة إن المتهمين الثلاثة سيمثلون أمام القضاء في الأشهر الثلاثة المقبلة. وتعرض 60 منزلاً على الأقل للتدمير في حرائق في ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية يوم السبت. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم الاثنين، إنها اتخذت إجراءات قانونية، من التحذيرات إلى المقاضاة الجنائية، ضد 183 شخصاً، بينهم 40 حدثاً، تتعلق بـ205 جرائم حرائق غابات منذ نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهام 180 شخصاً بإشعال الحرائق في أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.