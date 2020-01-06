محكمة ليبية تأمر بتجميد الاتفاقيات بين الوفاق مع تركيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 أعلنت محكمة استئناف البيضاء، اليوم الإثنين، الاستجابة لطلب مجلس النواب في الشق المستعجل، بإيقاف نفاذ الاتفاقيتين المبرمتين من قبل حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في طرابلس مع النظام التركي إلى حين الفصل في الموضوع. ورفعت الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب مذكرة قانونية مفصلة أمام القضاء المختص بتقرير انعدام اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا، حسب ما ذكر موقع "بوابة أفريقيا". وفي الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ هذه الاتفاقية، أوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن الخطوة تأتي استكمالاً للحراك السياسي والقانوني لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وضمن الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب ضد الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.





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