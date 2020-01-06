إخراج القوات الأمريكية يضع بغداد في مواجهة مع المجتمع الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

أطلق البرلمان العراقي، "منقوصاً" من كتل أساسية، مشروع إخراج القوات الأمريكية بقرار تحت عنوان "يلزم الحكومة العراقية بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية لأي سبب كان"، قرار يضع العراق من جديد على حافة المواجهة مع المجتمع الدولي، خاصةً أن الذي اتخذ هذا القرار، وصل في 2003على ظهر الدبابة الأمريكية، بعد إسقاط صدام حسين. فالقرار المتخذ في طهران بعد اغتيال قاسم سليماني بغارة بطائرة دون طيار، يبدو أنه يهدف لمواجهة عراقية مع الولايات المتحدة، وليس مواجهةً إيرانيةً، ولكن تبقى موانع عديدة تمنع تطبيقه، كما هناك قوى رئيسية تحاول إنجازه وتقديمه على أنه انتصار في المواجهة الإيرانية الأمريكية. المهم أن هذا القرار أثار إرباكاً قانونياً في بغداد، بداية، بغياب مكونات أساسية من المشهد العراقي عن الجلسة النيابية، إذ تغيبت القوى الكردية والقوى السُنية، كذلك إمكانية تطبيقه وتنفيذه، على نحو 5000 جندي أمريكي عدا غيرهم من جنود ضمن التحالف الدولي الموجودين في العراق. هذا القرار الذي وضعه المجلس النيابي طالباً من حكومة عبد المهدي لـ"تصريف الأعمال" تنفيذه، تغاضى عن الاقتراب من تسمية عناصر الحرس الثوري الموجودين في العراق، في قواعد الحشد الشعبي، ولا حتى في مراكزهم السرية والعلنية في عدد من المدن والمحافظات كافة. وتغاضى أيضاً، أي القرار، عن موقف المتظاهرين في ساحات العراق خاصةً في مدن الجنوب الرافضين للدخول في الأزمة بين طهران وواشنطن من باب التحالف مع الإيرانيين. نواب عراقيون عدة من الذين رفضوا حضور الجلسة النيابية، اعتبروا أن القرار بلا أي أثر قانوني أو سياسي، ووصفوه بالاستعراضي، والتهديد الأجوف، مشيرين إلى أن الجلسة تحولت بفعل عدد من الحاضرين، إلى مهينة ومسيئة للبرلمان. خبراء قانون في بغداد لفتوا إلى أنه ليس من صلاحيات البرلمان إصدار هذا النوع من القرارات الخاصة بالعلاقة بين الدول، دون مشروع مقدم من حكومة شرعية، لا حكومة تسيير أعمال، مشيرين إلى أن أكبر ما يمكن لهذا القرار أن يفعله هو وضعه في إطار توصية من عدد من النواب، وليس من غالبية نواب البرلمان، توجهه لحكومة مقبلة يمكنها أن تأخذ به، وتعيد طرحه في البرلمان أو تضعه جانباً. والحكومة الحالية لا يمكنها اتخاذ هذا النوع من القرارات، لأنها مستقيلة، وهذه القرارات تحتاج لحكومة تحمل الثقة البرلمانية. أحد البرلمانيين المقربين من المرجعية الشيعية في النجف اعتبر أنه لا أثر قانوني لقرار البرلمان، فيما قال مصدر من كتلة النواب الأكراد إن "القرار لم يقيد تنفيذه بفترة زمنية محددة وترك الأمر للحكومة المستقبلية، وليس لحكومة عادل عبد المهدي". وبمراجعة الاتفاقية بين الولايات المتحدة قائدة التحالف، وحكومة نوري المالكي، يتبين أنها أشارت إلى إمكانية تطويرها في إطار التعاون والتباحث بين البلدين، والانسحاب منها بعد انسحاب أحد أطراف هذه الاتفاقية بعد تقديم طلب خطي من الحكومة العراقية أو الحكومة الأمريكية للانسحاب من الاتفاقية، وعلى إثر إيداع الرسالة الخطية لدى إحدى الحكومتين، يتم الانسحاب بعد مرور عام على تقديم الطلب الخطي من قبل أي من الحكومتين، أي أن حكومة جديدة لديها ثقة غالبية البرلمان بمكوناته، هي حدها التي يمكنها أن تطلب الانسحاب من الاتفاقية. ولكن الخاسر من الخروج من الاتفاقية هو العراق تحديداً، فالاتفاقية تتحدث عن أدوار أمنية وسياسية واقتصادية وثقافية وتكنولوجية مع واشنطن، وتدعو لدعم النظام الديمقراطي في العراق، وإنشاء جهاز حكومي حديث، وإحياء القطاع الخاص، والشراكة الاقتصادية، والتركيز على تطوير قدرات القوات العراقية، وتدريبها، وتبادل المعلومات، خاصةً في مكافحة الإرهاب. وحسب مصادر في بغداد، فإن الخاسر الإضافي من الانسحاب من هذه الاتفاقية هو طهران أيضاً، التي تستفيد من انفتاح السوق العراقية على الخارج، تستورد البضائع باسم العراقيين من الولايات المتحدة وغيرها قبل تهريبها سراً إلى طهران. لكن انسحاب العراق من الاتفاقية سيضع بغداد على قائمة عقوبات، لم تكن تتوقعها ولا جاهزة لها.. عقوبات موجعة تجعل بغداد سبباً إضافيا لإنهاك طهران، وليس لدعمها.

