متحدث باسم جونسون: تخلي إيران عن قيود الاتفاق النووي يبعث على القلق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين، إن إعلان إيران تخليها عن القيود على تخصيب اليورانيوم يبعث على القلق، وأن بريطانيا تتحدث بشكل عاجل مع الأطراف حول التحركات المقبلة التي يجب اتخاذها. وأضاف المتحدث "هناك مواثيق دولية تحول دون تدمير التراث الثقافي"، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف 52 موقعاً إيرانياً بما في ذلك أهداف مهمة للثقافة الإيرانية، إذا هاجمت طهران المواطنين أو الأصول الأمريكية.





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