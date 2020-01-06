مفوض أوروبي يأسف لتراجع إيران عن التزاماتها النووية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل، اليوم الإثنين، إنه يأسف لإعلان إيران الأخير التخلى عن التزامات بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع القوى الكبرى الست. وقال بوريل على تويتر، إن "الاتحاد الأوروبي سيعتمد على تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتدقيق في التزام إيران بالاتفاق" بعد أن قالت طهران أمس الأحد إنها ستتخلى عن قيود تخصيب اليورانيوم. وقال: "التطبيق الكامل للاتفاق النووي من الجميع الآن أهم من أي وقت مضى للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي".

