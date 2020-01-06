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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية.. السجن 57 عاما لـ16 متورطا بقضايا غسيل أموال وتستر تجاري الإثنين 6 يناير 2020 Advertisements وكالات أصدرت النيابة العامة السعودية، يوم الإثنين، حكما بسجن 16 متورطا بقضايا غسيل الأموال والتستر التجاري، لمدة 57 عاما.

كما ألزمت النيابة، المدانين، بدفع غرامة بقيمة 25 مليون ريال. يأتي ذلك، بعد جمع النيابة العامة أكثر من 60 دليلا وقرينة ضد تنظيم عصابة يدار من خلال عدد من الوافدين، وذلك وفقا لقناة ”الإخبارية“ السعودية.

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