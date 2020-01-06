شكرا لقرائتكم ليبيا.. بحرية الجيش تسيطر على ميناء سرت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيطرت بحرية الجيش الوطني الليبي بالكامل الاثنين على ميناء مدينة سرت شمال البلاد، وفق مصادر "العربية/الحدث".

كما أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الاثنين، بأن الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي شرق سرت، مؤكداً أن ميليشيات الوفاق انسحبت من المدينة وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى.

وشدد المراسل على أن دخول الجيش سرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات الوفاق. ولفت إلى أن الجيش اقتحم المدينة من المحورين الشرقي والجنوبي.

Advertisements

إلى ذلك أشار إلى أن سيطرة الجيش على كتيبة الساعدي يعني أن المعركة ستنتقل إلى المقار الأمنية.

والسبت استهدف طيران الجيش الليبي المدخل الشرقي لسرت، بينما تواصل قوات الجيش تقدمها في المحاور الجنوبية لطرابلس باتجاه قلب المدينة تحت غطاء جوي.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي، قد نفذ فجر الجمعة، غارات جوية على مطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة، استهدفت مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الوفاق.

يذكر أن سرت مدينة ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط، وتقع في منتصف الساحل الليبي بين العاصمة طرابلس وبنغازي.