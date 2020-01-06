بعد التصويت بعزلة.. "النواب الأمريكي" يصوت على قانون للحد من تحركات ترامب العسكرية ضد إيران

بعد أسابيع قيلة من تصويت مجلس النواب الأمريكي على عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، أن المجلس سيصوت على قانون للحد من تحركات الرئيس ترامب العسكرية تجاه إيران، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وأضافت نانسي أن القرار يشبه القرار الذي قدمه السناتور تيم كين في مجلس الشيوخ، وأن القرار سيعيد التأكيد على مسؤوليات الكونجرس الإشرافية الراسخة منذ فترة طويل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد إيران "بثأر كبير" إذا ردت على اغتيال قاسم سليماني، مؤكدا أنه مستعد لاستهداف المواقع الثقافية الإيرانية، بعد تورط إيران في قتل أمريكيين، وأنه يعتزم كشف المعلومات الاستخبارية المتعلقة بقتل قاسم سليماني.

وهدد ترامب بفرض عقوبات ضد بغداد، مؤكدًَا أن الولايات المتحدة لن تترك العراق إلا إذا دفعت الحكومة العراقية مقابل القاعدة الجوية الأمريكية الموجودة هناك.