جونسون وعبد المهدي: لخفض التوترات والتعاون لإيجاد حل دبلوماسي

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أنه أكد في إتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ ضرورة خفض التوترات والتعاون لإيجاد حل دبلوماسي، بعد مقتل قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية في العراق. كما أكد جونسون لرئيس الوزراء العراقي التزام بريطانيا باستقرار وسيادة العراق.

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