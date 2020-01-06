الجيش: توقيف شخص أقدم على طعن آخر في صدره بطرابلس ما أدى إلى وفاته

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ أن دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت في محلة القبة – مشروع الحريري المدعو عامر جمال أحمد الذي أقدم بتاريخ 5 / 1 /2020 لأسباب استفزازية على طعن شادي محمود البس بسكين في صدره ما أدى الى وفاته لاحقاً.

وأشارت قيادة الجيش إلى أنه "تم تسليم الموقوف إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق".