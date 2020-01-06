الجيش: توقيف شخص أقدم على طعن آخر في صدره بطرابلس ما أدى إلى وفاته

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في محلة القبة – مشروع الحريري المدعو عامر جمال أحمد الذي أقدم بتاريخ 5 / 1 /2020 لأسباب استفزازية على طعن شادي محمود البس بسكين في صدره ما أدى الى وفاته لاحقاً.
وأشارت قيادة الجيش إلى أنه "تم تسليم الموقوف إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق".
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