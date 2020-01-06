قداديس بمناسبة عيد الدنح في قضاء بعبدا

احتفلت ​الطوائف​ المسيحية في ​قضاء بعبدا​ بمناسبة عيد الدنج، فقرعت الاجراس منذ الصباح الباكر، وترأس كهنة الرعايا القداديس وتبركة ​المياه​، واحتشدت العائلات في كنائس المنطقة للتبرك من المياه المقدسة.

ودعا الكهنة المؤمنين الى "سلوك درب الرب والابتعاد عن الخطيئة والمصالح الذاتية، كما وضرورة محبة الآخر ومساعدة المحتاجين لاسيما في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن".

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