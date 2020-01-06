سأل رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي، في بيان، وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال حسن اللقيس عن "كيفية دخول حوالى 100 طن من البصل المصري عبر الطرق الشرعية الى مرفأ بيروت ووصولهم الى الاسواق اللبنانية التي تختزن عشرات الاطنان من البصل اللبناني والتي تكفي السوق المحلية حتى الشهر الخامس، علما ان هناك قرارا رسميا بوقف كل اجازات الاستيراد الزراعي من الخارج".
ولفت الترشيشي الى ان "اللقيس اعلن ايضا استغرابه ونفيه لاصدار اي اجازة رسمية للاستيراد"، مطالبا "بإجراء تحقيق سريع لمعرفة كيفية دخول هذه الكميات التي وصلت الى لبنان عبر مرفأ بيروت ومنه الى الاسواق في طرابلس".
وناشد عضو تجمع المزارعين يونس سعيفان المعنيين "العمل على محاسبة الفاسدين في موضوع ادخال البصل المستورد والعمل على مواجهة اي عملية اخرى من هذا النوع، وخصوصا ان السوق اللبنانية متخمة بالانتاج المحلي من البطاطا التي تكفي السوق الى منتصف الشهر الثالث اضافة الى كميات ضخمة من البصل".
كانت هذه تفاصيل خبر الترشيشي: للتحقيق في دخول 100 طن من البصل المصري الى مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.