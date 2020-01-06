الترشيشي: للتحقيق في دخول 100 طن من البصل المصري الى مرفأ بيروت

سأل رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي، في بيان، وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال ​حسن اللقيس​ عن "كيفية دخول حوالى 100 طن من البصل المصري عبر الطرق الشرعية الى ​مرفأ بيروت​ ووصولهم الى الاسواق اللبنانية التي تختزن عشرات الاطنان من البصل اللبناني والتي تكفي السوق المحلية حتى الشهر الخامس، علما ان هناك قرارا رسميا بوقف كل اجازات الاستيراد الزراعي من الخارج".

ولفت الترشيشي الى ان "اللقيس اعلن ايضا استغرابه ونفيه لاصدار اي اجازة رسمية للاستيراد"، مطالبا "بإجراء تحقيق سريع لمعرفة كيفية دخول هذه الكميات التي وصلت الى لبنان عبر مرفأ بيروت ومنه الى الاسواق في طرابلس".

وناشد عضو تجمع ​المزارعين​ يونس سعيفان المعنيين "العمل على محاسبة الفاسدين في موضوع ادخال البصل المستورد والعمل على مواجهة اي عملية اخرى من هذا النوع، وخصوصا ان السوق اللبنانية متخمة بالانتاج المحلي من البطاطا التي تكفي السوق الى منتصف الشهر الثالث اضافة الى كميات ضخمة من البصل".

