خميس: تعجر قواميس اللغات عن التعبير الحقيقي للألم الذي أصابنا بفقدان سليماني

قدم رئيس ​مجلس الوزراء​ السوري ​عماد خميس​ التعازي برحيل قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​. وفي كلمة كتبها في سجل التعازي، اعتبر خميس ان "قواميس اللغات تعجر عن التعبير الحقيقي للألم الذي أصابنا وأصاب جميع شرفاء ​العالم​ بفقدان الفريق قاسم سليماني في هذا الحدث الجلل الذي لن يزيدنا الا تصميما على المضي قدما في نهج ​المقاومة​ لتحرير جميع ​الأراضي السورية​ من رجس ​الإرهاب​ وطرد الغزاة".

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