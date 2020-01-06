‏حزب التوحيد العربي يؤكّد على موقفه الى جانب ايران ومحور المقاومة

إستنكر ​حزب التوحيد العربي​ "الجريمة الإرهابية التي نفّذتها ​الإدارة الأميركية​، وأدّت إلى استشهاد قائد ​فيلق القدس​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ ونائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ أبي مهدي المهندس ورفاقهما"، معتبرا ان "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ إرتكب حماقة كبرى يتحمل مسؤولية تداعياتها على المنطقة ومصالحها الحيوية في ​العالم​، كما أثبت بتصرفه الأرعن والجبان أن وجود قواته في ​العراق​ احتلال لبلد عربي شقيق ومصيره الإندحار مهزوماً عن أرض العراق".

وفي بيان له، أكد الحزب على وقوفه الى جانب ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية والى جانب محور ​المقاومة​ في كافة الإجراءات التي يتخذونها من أجل وضع حد أمام العربدة الأميركية وسلوكها الإرهابي في المنطقة.