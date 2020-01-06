جهاز الطوارىء والإغاثة:جريح جراء حادث سير بين سيارة ودراجة نارية في طرابلس

اعلن جهاز الطوارىء والإغاثة عن "وقوع ​حادث سير​ بين ​سيارة​ و​دراجة نارية​ على ​دوار أبو علي​ في ​طرابلس​، ممّا أدّى إلى إصابة شخص برضوض في اليد والفخذ".

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