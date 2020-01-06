وقفة تضامنية امام قصر العدل في بيروت تضامناً مع النقابي عصام خليفة

نفذ عدد من المحتجون تحرك في محيط ​قصر العدل​ في ​بيروت​ تحت شعار "جامعات ​لبنان​ تنتفض، وذلك للمطالبة ببعض الحقوق، وتضامناً مع النقابي ​عصام خليفة​ بعد مذكرة التوقيف الصادرة بحقه".

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