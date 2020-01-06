الاتحاد الأوروبي حذر من تصعيد وشيك للعنف في ليبيا

دعا وزير خارجية الاتحاد الاوروبي ​جوزيب بوريل​ إلى حل سياسي في ​ليبيا​ حيث أعلنت تركيا بدء نشر قوات ميدانية، كما حذر من تصعيد وشيك للعنف حول ​طرابلس​.

وأكد بوريل ان "الأحداث الأخيرة في ليبيا تشير إلى أنّ تصعيد العنف حول طرابلس يمكن أن يكون وشيكا"، مضيفا :"في وقت يتوقع أن يعقد ​مجلس الأمن الدولي​ اجتماعا حول ليبيا الإثنين بطلب من روسيا، اليوم أصبح العمل الحقيقي على حل سياسي للأزمة في ليبيا ملحا أكثر من اي وقت مضى".

وتابع أنّ "الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف إلى المضي في مسار سياسي برعاية الأمم المتحدة".