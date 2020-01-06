رويترز: اميركا تتهم روسيا والصين بعرقلة بيان بمجلس الأمن بشأن الهجوم على سفارتها في بغداد

افادت وكالة "رويترز" ان "​الولايات المتحدة الاميركية​ اتهمت ​روسيا​ و​الصين​ بعرقلة بيان في ​مجلس الأمن​ بشأن هجوم على ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​".

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