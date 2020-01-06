اليونسكو: نذكر أميركا وإيران بأنهما وقعتا التزاما بعدم الإضرار بالتراث الثقافي

ذكرت مديرة منظمة "​اليونسكو​" أودري أزولاياليونسكو، كل من "​الولايات المتحدة الاميركية​ و​إيران​ بأنهما وقعتا التزاما بعدم الإضرار بالتراث الثقافي". هذا وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد هدد سابقاً برد كبير على إيران إذا ثأرت ​طهران​ لمقتل قائدها العسكري البارز ​قاسم سليماني​، وابلغ استعداده لاستهداف المواقع الثقافية الإيرانية، لأن إيران قتلت أميركيين".

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