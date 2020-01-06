النشرة: الطيران السوري يجدد قصفه لمواقع المسلحين بريفي ادلب وحلب

افاد مراسل النشرة في ​سوريا​، عن "قصف الطيران السوري لمواقع المسلحين بريفي ادلب وحلب، حيث استهدف تجمعاتهم في محيط مدينتي ​سراقب​ و​معرة النعمان​ و قرى وبلدات دير الشرقي ودير الغربي ومعصران وأحسم وحنتوتين ومعرشمارين ومعرشورين وكفروما ب​ريف ادلب​ الجنوبي الشرقي محققا ​اصابات​ مباشرة في صفوفهم".

وفي السياق ذاته، استهدف ​الجيش​ "محاور تحرك المسلحين في بلدة الزربة جنوب حلب ومحيط طريق حلب دمشق ردا على استهدافهم المتواصل واليومي للمدنيين، حيث سقطت عدة ​قذائف صاروخية​ في حي الزهراء مصدرها مواقع المسلحين في الريف الغربي ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكات المدنيين".