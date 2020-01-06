النشرة: الطيران السوري يجدد قصفه لمواقع المسلحين بريفي ادلب وحلب

افاد مراسل النشرة في سوريا، عن "قصف الطيران السوري لمواقع المسلحين بريفي ادلب وحلب، حيث استهدف تجمعاتهم في محيط مدينتي سراقب ومعرة النعمان و قرى وبلدات دير الشرقي ودير الغربي ومعصران وأحسم وحنتوتين ومعرشمارين ومعرشورين وكفروما بريف ادلب الجنوبي الشرقي محققا اصابات مباشرة في صفوفهم".
وفي السياق ذاته، استهدف الجيش "محاور تحرك المسلحين في بلدة الزربة جنوب حلب ومحيط طريق حلب دمشق ردا على استهدافهم المتواصل واليومي للمدنيين، حيث سقطت عدة قذائف صاروخية في حي الزهراء مصدرها مواقع المسلحين في الريف الغربي ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكات المدنيين".
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