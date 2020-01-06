كتائب حزب الله العراقي:سنمنع تدفق نفط الخليج اذا فرض ترامب عقوبات على العراق

هددت ​كتائب حزب الله​ في ​العراق​، بـ"منع تدفق نفط ​الخليج​ اذا اصر الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ على فرض ​عقوبات​ اقتصادية على العراق"، مشيرةً الى ان "القواعد الجوية الاميركية فستحال إلى ركام إذا أصر الاميركي على البقاء في العراق، ومستعدون لمساعدة الحكومة العراقية في تأمين عمل الشركات الصينية".

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