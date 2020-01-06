شويغو يناقش مع باقري خطوات منع التصعيد في الشرق الأوسط بعد مقتل سليماني

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أن "وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ ناقش هاتفيا مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، خطوات منع التصعيد في سوريا ومنطقة ​الشرق الأوسط​ المرتبطة بمقتل قائد قوة القدس اللواء ​قاسم سليماني​". هذا وكانت ​وزارة الدفاع الأميركية​، قد اعلنت في وقت سابق عن "تنفيذ ضربة عسكرية بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها سليماني بالإضافة إلى قيادات في ​الحشد الشعبي​ العراقي على رأسهم ​أبو مهدي المهندس​".

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