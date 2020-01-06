وكالة الطاقة الذرية: نواصل عمليات التحقق والمراقبة في إيران

أعلنت ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ أنها ستبلغ الدول الأعضاء بأي تطورات في ​إيران​، حسبما يقتضي الأمر، بعد أحدث إعلان من طهران عن التراجع عن التزاماتها بموجب ​الاتفاق النووي​ مع القوى العالمية رداً على العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للوكالة القول "مفتشو الوكالة يواصلون القيام بعمليات التحقق والمراقبة في البلاد".

وأضافت: "ستبقي الوكالة الدول الأعضاء على إطلاع بشأن أي تطورات في هذا الصدد في حينه وحسبما يقتضي الأمر".