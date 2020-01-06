أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستبلغ الدول الأعضاء بأي تطورات في إيران، حسبما يقتضي الأمر، بعد أحدث إعلان من طهران عن التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية رداً على العقوبات الأمريكية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للوكالة القول "مفتشو الوكالة يواصلون القيام بعمليات التحقق والمراقبة في البلاد".
وأضافت: "ستبقي الوكالة الدول الأعضاء على إطلاع بشأن أي تطورات في هذا الصدد في حينه وحسبما يقتضي الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الطاقة الذرية: نواصل عمليات التحقق والمراقبة في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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