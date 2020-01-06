فارس: رئيس الأركان الروسي أكد أن اغتيال سليماني عمل ارهابي ويشكل انتهاكا للقانون الدولي

افادت وكالة "فارس" الايرانية بأن "رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غراسيموف بعث برقية مواساة إلى نظيره الايراني ​اللواء​ محمد حسين باقري اكد فيها ان عملية اغتيال قائد ​فيلق القدس​ في حرس الثورة الايراني هي عمل ارهابي وتشكل انتهاكا للقانون الدولي" .

وندد غراسيموف في برقية المواساة بـ "العمل الإرهابي الأميركي على الأراضي العراقية باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي"، مشيدا بـ "شخصية سليماني كقائد وذو مصداقية في غرب آسيا وبدوره في ​مكافحة الإرهاب​ الدولي".