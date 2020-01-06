تعهدت ​الحكومة الاسترالية​ بتخصيص 1,4 مليار ​دولار​ على مدى سنتين لجهود الإغاثة والتعويض عن الخسائر الناجمة عن أزمة ​الحرائق​. وإنتشر عسكريون من جنود الاحتياط في مناطق دمرتها الحرائق الهائلة في ثلاث ولايات استرالية الاثنين.



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كانت هذه تفاصيل خبر حكومة استراليا تعهدت بتخصيص 1,4 مليار دولار لإغاثة المتضررين من الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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