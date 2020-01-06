علقت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، على تصريح وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​، الذي وصف ​العقوبات الأميركية​ المحتملة ضد ​العراق​ بأنها غير مفيدة"، معتبرةً انه "كان على ​ألمانيا​ أيضا أن تعتذر ل​واشنطن​ على تعليق ​برلين​ هذا، وإلا فلن يكون هناك من يدافع عنها".

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كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: على برلين أن تعتذر على انتقاد واشنطن وإلا فلن تجد من يدافع عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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