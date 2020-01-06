مقتل خمسة جنود ماليين في انفجار عبوة يدوية الصنع وسط البلاد

قتل خمسة جنود ماليين في ​انفجار​ عبوة يدوية الصنع في وسط البلاد. وأعلن المتحدث باسم ​الحكومة​ يايا سنغاري أن "مهمة للقوات المسلحة المالية تعرضت لكمين بعبوة نافسة صباحا مما ادى مقتل خمسة جنود وتدمير أربع مركبات"، مضيفا أن "التعزيزات وصلت بالفعل لعملية القضاء على الأعداء".

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