الخارجية السعودية: تأسيس تحالف جديد يضم 8 دول برعاية سعودية لمواجهة المخاطر

اعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن "تأسيس تحالف جديد يضم 8 دول تترأسه المملكة، وتم اختيار ​الرياض​ لتكون مقرا لمجلس ​الدول العربية​ والإفريقية المطلة على ​البحر الأحمر​ وخليج عدن"، مشيراً الى ان "دول المنطقة تمر بمرحلة حساسة ويجب رفع مستوى التنسيق والتعاون"، لافتاً الى ان "قادة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن اتفقوا على تأسيس هذا المجلس الجديد استشعارا منهم للخطر الذي يواجههم وإدراكا لأهمية للتعاون المشترك".

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