توقيف أرمني لنشره معلومات كاذبة بعد مقتل سليماني









اسماء السيد - يريفان: أوقفت السلطات الأرمنية رجلا لنشره "معلومات كاذبة" على فيسبوك ذكر فيها أن رئيس وزراء البلاد هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق، وفق ما ذكر جهاز الاستخبارات الإثنين.

وقال جهاز الأمن الوطني في بيان "بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير، قامت صفحة ديانا اروتيونيان بنشر معلومات مفادها أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان هنأ الولايات المتحدة على أعمالها التي استهدفت مسؤولا عسكريا إيرانيا كبيرا".

وأضاف البيان أن هذه "المعلومات الكاذبة" جاءت من وسائل إعلام أذربيجانية وتركية ما تسبب "بضرر كبير لمصالح الأمن القومي لأرمينيا".

ونفى باشينيان الذي تولى الحكم بعد ثورة في 2018، على صفحته في موقع فيسبوك الأحد أن يكون قد هنأ ترامب.

وحض الولايات المتحدة وإيران على ضبط النفس فيما اتصل وزير الخارجية بنظيره الإيراني للتعزية بمقتل الجنرال.

Advertisements

وقتل الجنرال سليماني، قائد فيلق القدس في ضربة صاروخية لطائرة أميركية بدون طيار على مطار بغداد الجمعة ما أثار توترات في الشرق الأوسط.

وديانا اروتيونيان، هو الاسم المستعار للشخص الذي لم يكشف عن هويته.

وفي فيديو نشر مع بيان جهاز الأمن الوطني شرح الرجل أنه فتح الصفحة على فيسبوك عام 2018 ل"كتابة منشورات سياسية" وأقر بأنه يقف وراء المقالة ذات الصلة.

وقال في الفيديو "فعلت ذلك لأن لي آراء سياسية وأعتقد أنه من غير العدل إبقاء روبرت كوتشاريان في السجن" في إشارة إلى الرئيس السابق الموقوف بتهمة "انتهاك النظام الدستوري".

وترتبط أرمينيا التي ليس لديها منافذ بحرية، بعلاقات متوترة مع الجارين أذربيجان وتركيا. لذا فإن الحفاظ على علاقات قوية مع إيران ضروري بالنسبة ليريفان القريبة من الولايات المتحدة حيث يقيم عدد كبير من أبناء الجالية الأرمنية المنتشرين في الخارج.