موسكو: الاتفاق النووي الإيراني يجب أن يظل "أولوية"







اسماء السيد - موسكو: حضت موسكو الاثنين الاطراف الموقعة للاتفاق النووي الإيراني على إبقائه "أولوية" داعية الشركاء الأوروبيين إلى الوفاء بالتزاماتهم لضمان بقاء إيران في الاتفاق. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "الحفاظ على الاتفاقات الواسعة وضمان تطبيقها المستدام يجب أن يبقى أولوية بالنسبة لجميع الشركاء" وذلك في أعقاب قرار طهران خفض التزاماتها بموجب اتفاق عام 2015.

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