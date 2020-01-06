"الوطنية للإعلام" تحتفل بعيد الميلاد المجيد بخريطة برامجية متميزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام بعيد الميلاد المجيد من خلال خريطة برامجية متميزة تتضمن برامج وفترات مفتوحة لنقل مظاهر الاحتفال، حيث أعدت الإذاعة المصرية خريطة برامجية متميزة للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد عبر تطويع برامجها وسهراتها لتغطية مظاهر الاحتفال.

وجاءت خطة شبكة البرنامج العام للاحتفال بعيد الميلاد المجيد عبر تطويع بعض البرامج لتتناول معانى التآخى والتسامح والتعايش بين ابناء الوطن. تقديم سهرة دينية بعنوان "معا على الطريق" يتم تسجيلها داخل الكنيسة من خلال استضافة عالم دين إسلامى وعالم دينى مسيحى وحوار معهما عن سماحة الأديان، وبرنامج "حديث الصباح" تذاع مجموعة من أحاديث الصباح تحمل العناوين الاتية ( مفهوم التعايش – ميلاد المسيح – قوة المجتمع فى وحدته – بين عام وعام – خطورة التعصب المذهبى )، كما يتم تطويع برامج: دعاء الصالحين، لؤلؤة من السنة، المجلة الإسلامية.

وتحتفل صوت العرب بعيد الميلاد المجيد عبر إذاعة القداس على الهواء فى ليلة عيد الميلاد الاثنين 6 يناير. وفى يوم 7 يناير تطوع برامج (صباح الخير يا عرب، أنا فى انتظارك، بعد الإعلان) للحديث عن المحبة والإخاء فى ظل الوطن الواحد وتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بالعيد، والحديث عن مكانة مصر فى المسيحية ورحلة العائلة المقدسة ورعاية الكنيسة المصرية للمسيحية على مر الزمان، كما تذيع أغانى عيد الميلاد خلال اليوم.

وتحتفل شبكة الشباب والرياضة بعيد الميلاد المجيد عبر خطة من الفترات التالية : فترة مفتوحة لنقل قداس عيد الميلاد المجيد من مقر الكاتدرائية كاتدرائية ميلاد المسيح من العاصمة الإدارية، "سهرة مشاوير" تستضيف الأنبا موسى أسقف الشباب وعضو المجمع المقدس وحوار عن ميلاد السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة لمصر ولماذا مصر تحديدًا، وطوال اليوم يذاع تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد مع رجال الدين المسيحي.

شبكة إذاعة الشرق الأوسط ستقدم الاحتفالية من خلال البرامج التالية : "العيد محبة ": لقاءات مع النجوم والشخصيات العامة عن مظاهر الاحتفال باليوم والتهانى المختلفة منهم لكل الإخوة المسيحيين . "سلام يا صاحبي" لقاءات مع النجوم حول ذكرياتهم فى الاحتفال والمشاركة فى الأعياد. "حول العالم" لقاءات مع الكاتب والمؤرخ وسيم السيسى عن مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد فى البلدان المختلفة، كما يتم تطويع عدد من الفترات خلال اليوم ومنها: أكلة عيد، فكها شوية، ليلة عيد .

شبكة الإذاعات الموجهة تحتفل بعيد الميلاد المجيد حيث سيذيع البرنامج الأمهرى والموجه لإثيوبيا تهنئة للمستمعين وأغانى مناسبة كما يذاع قداس عيد الميلاد يوم الاثنين 6 يناير على الهواء عقب انتهاء إرسال الإذاعة الامهرية مباشرة تليه أغنية باللغة الامهرية مخصصة للاحتفال بعيد الميلاد، فى اليوم التالى 7 يناير تذاع كلمة قداس البابا مترجمة إلى اللغة الامهرية، وسيذاع حديث خاص ( ثقافى) وأغانى مناسبة بالعربية والامهرية. وسيذيع برنامج صوت مصر الموجه لأمريكا الشمالية تهنئة للمستمعين وجانب من قداس عيد الميلاد من الساعة 3.10 إلى 3.40 فجر الثلاثاء 7 يناير وتذاع تهانى آباء الكهنة بالكنيسة. وسيذيع كلا من البرنامج العبرى والبرنامج الروسى جانب من قداس الميلاد وتهنئة للمستمعين المسيحين وأغانى مناسبة.

وتقدم شبكة الإذاعات الإقليمية من خلال خدماتها المختلفة (القاهرة الكبرى، الإسكندرية، وسط الدلتا، شمال سيناء، جنوب سيناء، شمال الصعيد، جنوب الصعيد، الوادى الجديد، مطروح) خرائط للاحتفال بالمناسبة وإلقاء الضوء على قصة ميلاد المسيح ورحلة العائلة المقدسة وإبراز روح التسامح والمحبة والألفة بين الأديان السماوية، فتطوع الشبكة فقراتها المفتوحة وبرامجها المختلفة كما سيتم نقل القداس على الهواء مباشرة.

وجاءت احتفالية الشبكة الثقافية بعيد الميلاد المجيد عبر خدماتها وتطويع برامجها وفقراتها المفتوحة، فيطوع "البرنامج الثقافي" فقرات ثقافى بوك - بلا حدود، ويقدم "البرنامج الأوروبي" فقرة استعراض الصباح وعدد من الفقرات المفتوحة بمختلف اللغات، ويقدم "البرنامج الموسيقي" مقطوعات موسيقية وترانيم الميلاد.

التليفزيون المصرى

فيما أعد التلفزيون المصرى خريطة عرض برامجى متميزة للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد عبر تطويع برامجها وسهراتها لتغطية مظاهر الاحتفال.

القناة الأولى:

تطوع القناة الأولى برامج "صباح الخير يامصر" و"الطباخ" و"الست هانم" و"مصر انهاردة" للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، كما تقدم مجموعة من الأفلام التسجيلية "دير سانت كاترين" و"رحلة العائلة المقدسة"

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كما تعرض مجموعة أغانى تهنئة بعيد الميلاد.

القناة الثانية :

تطوع القناة الثانية برامج "طعم البيوت "ومصر جميلة "وبكرة لينا"و"حدث فى مصر"و"على أرض مصر"و"فنون سينمائية" و"برنامج ايامنا" و"الشاشة الصغيرة" و"السجادة الحمراء" و"يامسهرني" و"أهل مصر" و"نجم وأغنيات" للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.

القناة الفضائية :

تطوع القناة الفضائية مجموعة من برامج البث المباشر لتغطية احتفال المصريين بالخارج بأعياد الميلاد المجيد ومنها برنامج "سيدتي" وبرنامج "مباشر من مصر".

كما تعرض القناة مجموعة من الأفلام ومنها "العتبه الخضراء" و"تجبها كدا تجيلها كدا هيا كدا"، وتقدم أيضا مجموعة من البرامج للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ومنها" مزازيك" و"استديو الثقافة" و"فنون مصرية" و"العالم من حولك" و"المرايا" و"موال من بلدي".

القنوات الإقليمية

اعد قطاع القنوات الإقليمية خرائط برامجية احتفالية على مدار اليوم بتطويع برامج قنوات القطاع للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وتبدأ باستعراض مظاهر الاحتفال بالأقاليم المختلفة، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغانى الشهيرة المرتبطة بعيد الميلاد المجيد، فضلًا عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام الدرامية والأفلام التسجيلية ولقاءات على الهواء والأمنيات فى الأعياد، بالإضافة لإذاعة الأغانى الخاصة بالعيد الميلاد المجيد و أجزاء من حفلات ليالى التلفزيون، ومن الأفلام التسجيلية التى تعرض على قنوات القطاع : رحلة العائلة المقدسة، بصمات على ارض المحروسة، مجمع الاديان، أجراس السلام، دير سانت كاترين، كاتدرائية الكاثوليك، دير مينا العجائبى .

ومن البرامج المطوعة للاحتفال بالأعياد فى عام 2020:

قناة القاهرة:

برنامج صباح القاهرة فى حلقة خاصة عن احتفالات الأخوة المسيحيين بالعيد، برنامج الأيدى الناعمة، برنامج واحة القلوب وتتحدث حلقته عن السيد المسيح فى القرآن، برنامج أفريقيا واستعراض للاحتفالات عيد الميلاد المجيد فى الدول الأفريقية، برنامج العاصمة و الناس، عرض مسلسل الأطفال عن قصة سيدنا عيسى.

قناة القنال:

برنامج صباح القنال يطوع حلقته للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، برنامج ست الكل، برنامج مزيدا من التفاصيل فى تغطية خاصة حول احتفالات الإخوة الأقباط باعباد الميلاد، برنامج الأمم الأخلاق، برنامج القنال اليوم فى حلقة خاصة بالأعياد، وكذلك برنامج موال عشان القنال، برنامج السوايسة .

قناة إسكندرية:

برنامج صباح إسكندرية فى حلقة خاصة على الهواء للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، برنامج كلنا واحد، برنامج دنيا جديدة والذى يستعرض اكلات خاصه بالأعياد ال جانب ديكورات المنزل والرحلات فى العيد، برنامج مصر بتتغير، برنامج شباب على طول واستعراض مشاركة الشباب فى الأعياد، برنامج منوعات غنائية، برنامج الإسكندرية اليوم، برنامج مجلتنا الأفريقية وحلقة خاصة عن الاحتفال مع الأفارقة بالإسكندرية

قناة الدلتا: برنامج لله الأسماء الحسنى وتستعرض حلقته كيف أن المسلمون والأقباط نسيج واحد، برنامج الأرض الطيبة، برنامج النص الحلو، برنامج ايد واحدة، برنامج من بلدى وتعرض حلقته احتفالات الكنيسة بأعياد الميلاد المجيد،

قناة طيبة: برنامج صباح طيبة فى حلقة خاصة بعيد الميلاد المجيد، برنامج حياتنا، برنامج شارع الجنوب، برنامج اللعبه الحلوة، برنامج مصر فى عيونهم.

قناة الصعيد : برنامج صباح الصعيد، برنامج درة الوادى، برنامج ست الكل فى حلقة خاصة عن للاحتفالات بعيد الميلاد المجيد ومظاهر الاحتفال فى البيوت المصرية، برنامج نبض الشارع ويستعرض جولة المحافظ والسيد مدير الأمن وتامين الكنائس و الميادين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، فترة مفتوحة بعنوان رسالة حب وسلام، برنامج أهل القرية فى حلقة مطوعة عن الاحتفال بأعياد الميلاد ومشاركة المسلمين شركاء الوطن فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، برنامج آخر النهار، عرض حفل ليالى التلفزيون.